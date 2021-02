Thailanda va primi turiștii vaccinați fără restricții Autoritațile thailandeze pregatesc masuri de relaxare a restricțiilor pentru calatorii vaccinați contra noului coronavirus, au declarat miercuri înalți oficiali, în condițiile în care aceasta țara încearca sa revigoreze industria turistica, grav lovita de restricțiile de calatorie, transmite Reuters.

Masurile pentru turiștii vaccinați vor fi introduse treptat și ar putea include scurtarea carantinei obligatorii de la doua saptamâni la trei zile sau chiar renunțarea la izolarea calatorilor vaccinați, a declarat guvernatorul autoritații pentru turism (TAT), Yuthasak… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

