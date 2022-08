Stiri pe aceeasi tema

- Maimute, pitoni, un fenec... Un indian a fost arestat pe Aeroportul international din Bangkok cand era pe cale de a se imbarca intr-o cursa cu 17 animale vii in bagaje, au precizat miercuri agenti thailandezi din domeniul protectiei faunei, potrivit AFP.

- Un britanic acuzat ca face parte dintr-o celula de rapitori si asasini ai gruparii Stat Islamic, cunoscuta sub denumirea ‘Beatles’, a fost arestat miercuri in Marea Britanie, potrivit presei britanice, informeaza joi AFP si Reuters. Aine Davis, in varsta de 38 de ani, a fost arestat dupa ce a aterizat…

- Manchester United, fara fotbalistul sau vedeta Cristiano Ronaldo, care nu participa la turneul echipei in Thailanda si Australia, a surclasat-o pe Liverpool, rivala din campionatul Angliei, scor 4-0, marti, la Bangkok, intr-un meci amical, primul pentru "diavolii rosii" sub comanda antrenorului olandez…

- A fost haos pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai mari din Europa. Mormane de bagaje au ramas in fața unuia dintre terminale, pentru ca nu erau suficienți angajați care sa le manevreze.

- Specialiștii au finalizat evaluarii efectivelor de animale salbatice din speciile strict protejate de urs brun, lup, ras și pisica salbatica din județul Buzau. In primavara acestui an, gestionarii fondurilor cinegetice au realizat actiuni de monitorizare și estimare a efectivelor de animale salbatice.…