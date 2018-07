Stiri pe aceeasi tema

- Opt dintre cei 12 ramași captivi impreuna cu antrenorul lor de fotbal intr-o peștera din nordul Thailandei au fost aduși la suprafața de salvatori. Au trecut doua saptamani de cand membrii echipei de fotbal Wild Boars, copii cu varsta cuprinsa intre 11 și 16 ani, au ramas blocați la 4,5 km in interiorul…

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA. Intr-o transmisiune a postului local Thai PBS pot fi vazute ambulante si…

- Sase copii dintre cei 12 captivi intr-o pestera din nordul Thailandei ar fi fost deja adusi la suprafata, conform Reuters. Totusi, puscasii marini thailandezi au anuntat pe Facebook ca doar patru copii au fost salvati deja....

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. „Doi copii au iesit. Ei se afla momentan la spitalul situat in apropierea pesterii”, a declarat Tossathep Boonthong, seful Departamentului…

- 12 copii și antrenorul acestora, blocați de o saptamana și jumatate intr-un complex de peșteri inundate din nordul Thailandei , saluta și se prezinta intr-o inregistrare video publicata miercuri de autoritați, in timp echipele de intervenție depun in continuare eforturi pentru a-i aduce la suprafața.…