Thailanda: Sute de oameni au manifestat la Bangkok pentru a cere reformarea monarhiei

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de manifestanti au protestat duminica la Bangkok impotriva unei decizii a Curtii Constitutionale prin care apelul de a reforma regalitatea este asimilat unei tentative de a rasturna aceasta puternica monarhie, informeaza AFP. Cateva scurte ciocniri cu fortele de ordine s-au soldat cu…

- „Daca acest instrument a fost folosit cu succes in 20 de state din Uniunea Europeana nu e o problema de discriminare, ci e o problema de vointa politica. Pana la urma realitatea este dura (...) realitatea este ca noi traim intr-o societate in care langa noi mor oameni, ii cunoastem sau mai putin, nu…

- Zeci de mii de calatori straini sunt așteptați sa soseasca luni în Thailanda, în condițiile în care aceasta țara se deschide pentru turiști dupa 18 luni de restricții contra pandemiei de Covid-19, scrie BBC News. Turiștii din lista de 63 de națiuni ”cu risc scazut”,…

- Inundațiile care afecteaza mai multe regiuni ale Thailandei in aceasta perioada s-au dovedit a fi o șansa uriașa pentru restaurantul Riverside din Bangkok. Proprietara localului, Titiporn Jutimanon, s-a temut ca intemperiile ar putea aduce sfarșitul afacerii sale, deja afectata din cauza pandemiei.…

- Peste 70.000 de case sunt sub apa în urma ploilor musonice abundente care s-au abatut asupra Thailandei, în special în regiunile centrale, informeaza DPA, Xinhua și Agerpres.Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si una este data disparuta ca urmare a acestor intemperii,…

- Autoritațile thailandeze au intrat in alerta din cauza unor inundații puternice care au acoperit deja 70.000 de locuințe și au dus la moartea a șase oameni in regiunile centrale și nordice ale țarii, relateaza The Guardian.

- Tabara Cîțu din PNL se repliaza dupa ce Ludovic Orban a convocat plenul parlamentului pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Într-o ședința a conducerii partidului pe care susținatorii premierului au convocat-o s-a decis ca parlamentarii PNL sa nu participe la sedința pâna nu se verifica…

- Cu prilejul Zilei Independenței, Curtea Constituționala a Republicii Moldova le-a solicitat mai multor personalitați din afara țarii, din domeniul dreptului constituțional, opiniile privind Declarația de Independența și semnificația ei constituționala. Cu mesaje de felicitare pentru țara noastra au…