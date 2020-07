Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda si-a dublat populatia de tigri salbatici in ultimii sapte ani, care a crescut de la 60 la 80 in 2013, ajungand la 160 de exemplare ale acestei specii in pericol de extinctie in 2020, au anuntat surse guvernamentale miercuri cand se sarbatoreste Ziua Internationala a Tigrului, relateaza…

- Un tigru de Sumatra, specie in pericol critic de extinctie, s-a nascut la o gradina zoologica din Polonia, au anuntat vineri responsabili ai acestui stabiliment, potrivit AFP. Puiul, o femela, a venit pe lume in timpul perioadei de izolare, pe 20 mai, in gradina zoologica din Wroclaw (sud-vestul…

- Se estimeaza ca populatia lumii va atinge aproximativ 9,7 miliarde în 2064, înainte de a începe sa scada si sa ajunga la 8,8 miliarde de oameni în 2100, arata un studiu publicat în The Lancet, potrivit Mediafax.O populatie globala de 8,8 miliarde în 2100 este…

- "Daca se stabilizeaza numarul de noi infectați, situația este gestionabila. Creșterea celor spitalizați este cu aproape o mie mai mare. Dar, acest numar, probabil, va scadea, dupa ordinul Ministerului Sanatații prin care asimptomaticii vor putea fi externați dupa 10 zile de spitalizare. Eu nu cred…

- In orasul Lopburi din Thailanda, miile de macaci care traiesc in libertate nu mai atrag turistii absenti din cauza pandemiei, iar populația lor s-a dublat, fortand autoritatile sa reactioneze, scrie Agerpres, citand AFP. In trei ani, populatia primatelor s-a dublat - 6.000 de macaci coabiteaza in prezent…

- Vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare, a estimat ca reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie, relateaza joi EFE. Intr-un interviu acordat EFE, Ribera a avertizat ca o deschidere prematura masiva…