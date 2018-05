Thailanda: Şase bărbaţi condamnaţi la moarte pentru atentate cu bombă comise în 2016 în sudul ţării Sase thailandezi au fost condamnati la moarte pentru o serie de atentate cu bomba comise in 2016 in sudul tarii, soldate cu uciderea a doua persoane si ranirea altor peste 20, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al armatei, citat de dpa. Zece barbati au fost gasiti vinovati de crima cu premeditare luni de tribunalul provincial din Pattani, a declarat Pramote Promin, un purtator de cuvant al diviziei armatei in regiunea de sud, intr-un briefing de presa la Pattani, un oras situat la 1.050 de kilometri sud de Bangkok. Trei dintre acesti barbati au fost condamnati la inchisoare pe viata, in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

