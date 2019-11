Thailanda - Şapte kilograme de plastic, găsite în stomacul unui cerb mort Un cerb descoperit mort in Thailanda avea sapte kilograme de pungi din plastic si alte deseuri in stomac, au anuntat marti autoritatile, lansand un avertisment impotriva practicii aruncarii deseurilor in apele si padurile de pe teritoriul acestei tari, potrivit AFP.



In Thailanda se utilizeaza cea mai mare cantitate de plastic din lume, fiecare locuitor al acestei tari din Asia de Sud-Est utilizand pana la 3.000 de pungi din plastic de unica folosinta in fiecare an in scopul ambalarii cumparaturilor sau a mancarii cumparate de pe strada.



Alte animale marine precum testoase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

