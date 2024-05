Thailanda renunţă la obligativitatea vizei pentru cetăţenii români, începând cu 1 iunie Cabinetul a aprobat marti o serie de noi prevederi privind vizele, pentru a atrage mai multi turisti, inclusiv scheme fara viza si viza la sosire si sederi mai lungi pentru studenti si un nivel redus de asigurare obligatorie de sanatate pentru pensionari. Pana acum, ca romanii sa poata calatori in Thailanda, isi puteau lua viza online sau direct de pe aeroport, caz in care era valabila 15 zile. Ministerul de Externe a propus masurile pentru a atrage cat mai multi vizitatori, deoarece economia nationala depinde in mare masura de turism, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Chai Wacharonke.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

