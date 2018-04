Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice, relateaza AFP. In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- FBI acuza 13 ruși de implicate in alegerile din Statele Unite și trei comanii ruse au fost numite de catre procuroul special Robert Mueller, cel care efectueaza o ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile din 2016. Intre timp, președintele Donald Trump a scris pe Twitter ca echipa sa de campanie…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…