- S-au reluat operatiunile de salvare in Thailanda si ar trebui sa fie ultimele. Pana la aceasta ora, 11 copii au fost scosi din pestera. Unii au stat 17 zile in captivitate. Marti dimineata urmau sa fie scosi din subteran 4 copii si antrenorul lor, un barbat de 25 de ani. Prognozele meteo spun ca vor…

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA. Intr-o transmisiune a postului local Thai PBS pot fi vazute ambulante si…

- Patru copii din cei 12 blocati din 23 iunie, alaturi de antrenorul lor de fotbal, intr-o pestera din Thailanda au fost salvati duminica, dupa ce au fost nevoiti sa parcurga un kilometru pe sub apa.

- UPDATE 15.57. Șase copii dintre cei 12 au fost salvați, a declarat un membru al echipei medicale de la fața locului. UPDATE 16.47: Dificila misiune de salvare a 12 copii si a antrenorului lor de fotbal, ramasi captivi de 15 zile ...

- Primii doi copii au fost scosi dintr-o pestera inundata din Thailanda, unde au ramas blocati mai mult de doua saptamani, a anuntat duminica un reprezentant local al echipelor de salvare, citat de Reuters, informeaza AGERPRES. Autoritatile din provincia Chiang Rai ...