- Patru copii au fost scosi luni din pestera Tham Luang din nordul Thailandei, numarul total al copiilor salvati ajungand la opt, au declarat reprezentantii Fortelor Navale din Thailanda, relateaza BBC.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. UPDATE 1: Patru baieți, scoși afara din peștera Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai, in care este situata pestera…

- Un oficial local a declarat pentru Reuters ca primii doi membri ai echipei de fotbal captiva intr-o pestera in nordul Thailandei au fost salvati, titreaza News.ro. „Doi copii au iesit. Ei se afla momentan la spitalul situat in apropierea pesterii”, a declarat Tossathep Boonthong, seful Departamentului…

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Salvatorii voluntari care incearca sa ajute cei 12 copii ramași prinși intr-o peștera inundanta din Thailanda au pompat greșit apa extrasa și aceasta a ajuns din nou in peștera. Mai multe relatari ale presei locale arata ca voluntarii neinregistrați care au vrut sa ajute copiii, au facut, de fapt,…

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.