Thailanda doreşte să împrumute 150.000 de doze din acest vaccin de la regatul himalayan al Bhutanului Thailanda, un producator regional de vaccinuri AstraZeneca impotriva coronavirusului, doreste sa imprumute 150.000 de doze din acest vaccin de la regatul himalayan al Bhutanului, din cauza unei penurii de seruri anti-COVID-19, potrivit unui oficial thailandez citat luni de Reuters. Thailanda incearca sa-si suplimenteze stocurile de vaccinuri dupa ce a fost lovita de cel mai puternic val de infectii cu doar doua luni inainte de a-si incepe campania de imunizare, in luna iunie. Solicitarea de a imprumuta vaccinuri din Bhutan, o tara cu mai putin de 1 milion de locuitori, reflecta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

