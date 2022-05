Thailanda distribuie gratuit un milion de plante de canabis Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN. Conform noii reglementari, thailandezii pot cultiva plante de canabis acasa dupa ce au anuntat guvernul local, insa […] The post Thailanda distribuie gratuit un milion de plante de canabis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis in gospodariile din intreaga țara, in luna iunie, pentru a marca o noua regula care le permite oamenilor sa cultive canabis acasa, anunța mediafax.

- Guvernul thailandez va distribui gratuit un milion de plante de canabis gospodariilor din intreaga țara in luna iunie, marcand astfel o noua lege care le permite thailandezilor sa cultive canabis acasa, a anunțat ministrul Sanatații, citat de CNN.

