Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP. Baietii, cu varste intre 11 si 16 ani, au fost descoperiti impreuna cu antrenorul lor de 25 de ani de catre scufundatori britanici luni seara, slabiti, dar "teferi". Grupul era urcat pe o cornisa in adancimile acestei pesteri din nordul indepartat al Thailandei, la granita cu Myanmar si Laos, unde…