- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Acesta se intorcea de la copiii aflati in interior, carora le dusese provizii si oxigen.

- Cei 12 baieti blocati in pestera din Thailanda, de doua saptamani, au scris mai multe scrisori in care le transmit rudelor sa nu se ingrijoreze, caci sunt puternici si vor face fata operatiunii de salvare. Intr-un mesaj separat, antrenorul copiilor si-a cerut iertare de la parinti.

- Operatiunea de salvare a celor 13 sportivi blocati în pestera din Thailanda va începe în noaptea de vineri, a anuntat presa belgiana citând surse neoficiale.

- Operațiunea de salvare a celor 13 sportivi blocați in peștera din Thailanda va incepe in noaptea de vineri, a anunțat presa belgiana citand surse neoficiale (Mediafax).Cei 12 adolescenți și antrenorul lor sunt blocați in peștera de 13 zile și așteapta sa fie salvați.

- Miliardarul Elon Musk, un antreprenor din industria spatiala si a tehnologiei, a trimis o echipa de ingineri in Thailanda, care vor participa la operatiunile demarate pentru salvarea celor 12 copii si a antrenorul...

- Un fost scafandru din Marina Thailandei a murit in incercarea de a-i salva pe cei 12 baieți și pe antrenorul lor de fotbal blocați intr-o peștera inundata din Thailanda, scrie BBC. Barbatul le dusese...

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal, captivi de zece zile intr-o grota inundata in Thailanda, ar putea fi blocati in pestera timp de mai multe luni, conform armatei thailandeze, care a comunicat ca se pregateste sa trimita provizii alimentare pentru cateva luni si persoane care sa antreneze…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal gasiti in viata dupa noua zile petrecute intr-o pestera din nordul Thailandei vor primi alimente timp de patru luni si lectii de scufundare, a anuntat marti armata in contextul in care echipele de prim-ajutor se confrunta cu o evacuare dificila, transmite AFP.…