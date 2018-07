Stiri pe aceeasi tema

- Opt dintre cei 12 ramași captivi impreuna cu antrenorul lor de fotbal intr-o peștera din nordul Thailandei au fost aduși la suprafața de salvatori. Au trecut doua saptamani de cand membrii echipei de fotbal Wild Boars, copii cu varsta cuprinsa intre 11 și 16 ani, au ramas blocați la 4,5 km in interiorul…

- Care este starea celor opt copii scoși din peștera din Thailanda , pana marți, este buna, a anunțat ministrul Sanatații thailandez, Jesada Chokedamrongsuk, potrivit AFP. Opt dintre copiii blocați in peștera din Thailanda, alaturi de antrenorul lor, au fost scoși teferi in cele doua zile ale operațiunii…

- Echipele speciale thailandeze au reluat luni complicata misiune de salvare a copiilor captivi in peștera: 4 copii au fost aduși la suprafața. Alți 4 baieti au fost salvați duminica, dupa un drum prin intuneric, ape adanci și pasaje foarte inguste.

- Dupa ce ieri salvatorii au reusit sa scoata la suprafata patru dintre cei 12 copii si antrenorul lor blocati intr-o pestera din Thailanda, echipele de interventie au demarat astazi o noua etapa a operatiunii, relateaza The Guardian.

- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- O noua tragedie a avut loc in Thailanda, dupa ce 12 copii și antrenorul lor au ramas blocați intr-o peștera inundata . Joi seara, o ambarcațiune plina cu turiști a naufragiat in timpul unei furtuni și șapte dintre oameni au fost gasiți morți. Operațiunile de cautare continua, deoarece mai mult de 40…

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Potrivit autoritatilor, barbatul, fost militar, si-a pierdut cunostinta in timp ce inota spre iesirea din pestera.

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.