- Oficialii thailandezi au exclus orice incercare imediata de a evacua pe cei 12 copii si antrenorul lor prinsi intr-o pestera din nordul Thailandei, in ciuda ingrijorarilor privind nivelul scazut de oxigen din subteran. Intre timp, copiii au trimis scrisori parintilor in care ii asigurau ca sunt in regula.

- Din cauza ploilor puternice care stau sa vina, mai este doar un „timp limitat” de a-i aduce la suprafata pe cei 12 copii si pe antrenorul lor de fotbal, care au fost prinsi de doua saptamani intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, potrivit sefului misiunii de salvare.

- Cei 12 baieti blocati in pestera din Thailanda, de doua saptamani, au scris mai multe scrisori in care le transmit rudelor sa nu se ingrijoreze, caci sunt puternici si vor face fata operatiunii de salvare. Intr-un mesaj separat, antrenorul copiilor si-a cerut iertare de la parinti.

- Echipele de salvare au inceput cursurile de inot si scufundari cu cei 13 membri ai unei echipe de fotbal din Thailanda – 12 copii si antrenorul lor - blocati de 12 zile intr-o pestera inundata.

- Fiecare ora este vitala pentru salvarea copiilor captivi intr-o pestera din Thailanda de 11 zile. Baietii se recupereaza rapid si au luat chiar primele lectii in vederea evacuarii lor. Salvatorii se tem ca nu au prea mult timp la dispozitie. In urmaroarele ore, Ploile ar putea inunda complet pestera.

- Echipele de salvare mobilizate de sapte zile pentru a-i salva pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal blocati intr-o pestera din Thailanda au efectuat sambata un exercitiu de evacuare, in asteptarea...

