Inca un copil, cel de-al cincilea, a fost salvat luni dupa-amiaza dintr-o pestera inundata din Thailanda in care doisprezece tineri fotbalisti si antrenorul lor au ramas blocati peste doua saptamani, a indicat o sursa din cadrul armatei, citata de agentia Kyodo. Baiatul a fost scos la lumina din pestera Tham Luang Nang Non situata in provincia nordica Chiang Rai dupa ce mai multi scafandri straini si thailandezi au reluat luni dimineata operatiunea de salvare a celor opt baieti si a antrenorului lor ramasi blocati in grota. Copilul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Prachanukroh din…