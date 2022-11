Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, ora 14.00, la Ungheni, duelul Unirilor, cu miza pentru play-off Sambata, la ora 14.00, in etapa a 12-a a Ligii a 3-a,meci cu implicații in play-off-ul Seriei 9, intre Unirea Ungheni și CSM Unirea Alba Iulia. Unirea Ungheni (locul secund, 20 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 5-a,…

- Runda a 7-a a Ligii I de futsal a debutat vineri, 4 noiembrie, cu jocul CFF Clujana Cluj-Napoca – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc 2-20!!! Harghitenii (FOTO) au realizat astfel cel mai mare scor inregistrat in aceasta ediție de campionat. Sambata, 5 noiembrie, se disputa partida ACS West Deva – CS Luceafarul…

- ACS Tg.Mureș și Avantul Reghin se intalnesc, vineri, 28 octombrie, de la ora 15.00, intr-un meci din cea de-a 10-a etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Inaintea acestui joc, ce va avea loc pe terenul de la Academia de Sport din cadrul Complexului Weekend, formația reghineana se afla pe locul…

- Foresta Suceava a caștigat in stil de mare echipa derbiul cu fosta ocupanta a locului secund in clasamentul seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Ceahlaul Piatra Neamț. Chiar daca, in meciul de sambata 8 octombrie, gazdele au reușit sa reduca din handicap, la 2-0 pentru suceveni, invingatoarea nu a fost…

- Avantul Reghin primește, vineri, 30 octombrie, de la ora 17.00, vizita formației Metalurgistul Cugir, intr-un meci din cea de-a 6-a etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. ACS -MSE Tg.Mureș și Unirea Ungheni vor juca sambata, 1 octombrie, ambele in deplasare, de la ora 15.00. Prima o va avea ca…

- Sfarșitul de saptamana a surprins echipa reprezentativa de fotbal a județului Mureș, dupa clasarea din ultimul sezon disputant, CS Unirea Ungheni 2018, in plina sarbatoare! Sute de copii care practica sportul in cadrul grupelor de copii și juniori de la nivelul CS Unirea Ungheni 2018, pe ramurile sportive…

- Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei Romaniei la fotbal a avut loc vineri, 16 septembrie, la ora 12:00. Norocul a fost de partea baimarenilor, CS Minaur Baia Mare urmand sa evolueze in compania singurei reprezentate a Ligii a IV-a ramasa in competiție, Axiopolis Cernavoda. „Minerii” vor juca partida…

- Jamie Carragher (44 de ani), fostul fundaș important de la Liverpool, nu vede cu ochi buni viitorul echipei lui Klopp dupa inrangerea cu Napoli, 1-4, din grupele Champions League. Fostul internațional considera ca Liverpool practica un „fotbal sinucigaș” și risca sa nu treaca de grupele Ligii. Liverpool…