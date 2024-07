Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care aerul condiționat era doar un vis indepartat, oamenii din intreaga lume au gasit soluții ingenioase pentru a se proteja de caldura sufocanta a verii. Ingeniozitatea și adaptabilitatea umana și-au spus cuvantul, și astfel, comunitațile de pretutindeni au dezvoltat metode creative…

- Temperaturile extreme din ultima perioada au determinat-o pe Ligia Deca sa ia o serie de masuri la concursul de ocupare a posturilor in invatamantul preuniversitar. Ministrul Educației susține ca vor fi asigurate apa si asistenta medicala pentru candidati, si s-a cerut ajutor autoritatilor locale pentru…

- In mijlocul unei crize de precipitații care afecteaza grav agricultura romaneasca, fermierii acuza sistemul național antigrindina de ineficiența și corupție. Recent, un fermier a fost arestat dupa ce a filmat o ploaie insipida in zona rurala, comparativ cu precipitațiile abundente din orașe, ridicand…

- Producatorul chinez de vehicule electrice BYD este pe cale sa depașeasca Tesla in ceea ce privește vanzarile de vehicule electrice in acest an. Luni, BYD a raportat vanzari record in al doilea trimestru al acestui an, vanzarile fiind bazate pe reducerile de prețuri de la inceputul anului și de o noua…

- Economistul șef al UniCredit Bank Austria, Stefan Bruckbauer, a facut un calcul al „euro de vacanța”. El a alcatuit o echivalența intre valoarea a 100 euro in servicii de vacanța in Austria și valoarea aceleiași sume in alte tari. Conform socotelilor sale, 100 de euro din Austria pot fi cu mult mai…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre problema drogurilor de la noi din țara, care s-a agravat tot mai mult in ultimii ani. Premierul a spus ca are in vedere modificarea legilor pentru combaterea consumului de substanțe interzise și declara ca este ingrijorat de varietatea de droguri extrem de periculoase…

- Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii, aflat cladirea Pentagonului, cea mai mare cladire administrativa din lume, a facut recent un anunț oarecum surprinzator privind achiziționarea unor carți. Potrivit unui anunț recent de pe site-ul de achiziții guvernamentale americane, Pentagonul…

- O fabrica din Romania marcheaza un nou capitol din istoria sa prin dotarea unei noi unitați de prelucrare a laptelui cu roboți și energie regenerabila. Astfel, dupa 30 de ani de activitate, Simultan SRL reușește sa dea lovitura. Așadar, noua unitate de prelucrare a laptelui va fi situata in Sanadrei, …