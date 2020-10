Tezele școlare ar putea fi susținute ca eseu care să fie transmis online în timp real profesorului In scenariul roșu, elevii ar putea susține ca teza, un eseu pe care sa il trimita online, in timp ce in scenariul galben elevii ar putea susține tezele pe rand, atunci cand revin la școala, a mai spus Luminița Barcari, secretar de stat. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele construite ilegal pe litoral, in Comisie In prezent, in cadrul Ministerul Educației sunt in analiza mai multe variante, printre care aceea ca in “scenariul galben sa susțina aceste lucrari atunci cand vin elevii la clasa, profesorul avand grija ca elevii sa aiba același tip de item. Iar in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

