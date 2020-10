Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca trebuie sa spunem in mod clar ce se intampla incepand de maine cu unitațile de invațamant din București, este incredibil ce s-a intamplat la nivelul municipiului București, ce a facut comitetul pentru situații de urgența. Vreau sa spun foarte clar, inca din data de 12 octombrie am…

- Profesorii vor trebui sa completeze si o declarație de protejare a dreptului la imagine atat pentru cadrele didactice, cat și pentru elevi. Sunt cateva dintre deciziile luat in urma intalnirii dintre ministrul Educatiei, Monica Anisie, si reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru…

- Reguli stricte in școli și pedepse la fel de stricte pentru elevii care nu se conformeaza. Ministrul Educațiie, Monica Anisie, a explicat ca refuzul de a-ți pune masca la loc pe fața se pedepsește cu scaderea notei la purtare.

- Ziarul Unirea Noi MATERII opționale, anunțate de catre Ministerul Educației. “Eu și scena”, “Teatrul și noi” și “Laboratorul de teatru” Monica Anisie anunța ca a aprobat prin ordin de ministru noi materii opționale, in invațamantul preuniversitar. La clasele a III-a și a IV-a, elevii vor putea studia…

- Elevii care se tem ca intoarcere in salile de curs le-ar putea pune in pericol viața au opțiunea sa aleaga invațamantul online, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie. Decizia finala, in acest sens, este in mainile parinților și a medicului de familie.

- "In aceasta seara au fost aprobate normele de aplicare ale programului 'Prima Casa'. Reamintesc, in acest caz vorbim despre doua categorii de beneficiari, respectiv cei care, pana in prezent, erau in categoria beneficiarilor conform conditiilor din programul 'Prima Casa', respectiv credite de pana…

- Ministerul Muncii a decis sa clarifice o eroare care a aparut in informatiile transmise dupa sedinta de Guvern de vineri. Astfel, Violeta Alexandru a precizat ca salariatii vizati de reducerea timpului de munca beneficiaza, pe langa salariu, de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de…

- Asociațiile de elevi sunt nemulțumite de noile masuri anunțate de Klaus Iohannis privind redeschiderea școlilor. Mai mult decat atat, elevii contesta și propunerea ministrului Educației, Monica Anisie, de a inchide unitațile de invațamant acolo unde media ultimelor zile este de 3 sau mai multe cazuri…