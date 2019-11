Stiri pe aceeasi tema

- Recitalul de violoncel al tanarului muzician Valentin Radutiu, acompaniat de cunoscutul pianist suedez Per Rundberg, a avut loc duminica, 27 octombrie, la Palatul BOZAR, de la Bruxelles, in cadrul Festivalului EUROPALIA Romania

- Rodion G.A., pionier al muzicii electronice in Romania, va participa luni, 28 octombrie 2019, de la ora 19.00, la Palatul BOZAR din Bruxelles, la proiectia filmului de animatie cult „Misiunea Spatiala...

- Romania este vedeta unei expoziții unice deschise in Belgia in cadrul festivalului Europalia. Sub titlul "Dacia Felix, trecutul glorios al Romaniei", Institutul Cultural Roman a adunat o selecție a celor mai valoroase artefacte, care se bucura deja de mare succes in randul

- Premiera in capitala Europei! 25 de opere semnate de Constantin Brancuși sunt aduse impreuna și expuse de marți la Galeriile BOZAR din Bruxelles. Expoziția deschide astfel Festivalul Internațional de Arte Europalia, la care Romania este anul acesta invitata de onoare.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Palatul Regal din Bruxelles, de regele Philippe, potrivit Agerpres. Seful statului va avea o intrevedere cu Majestatea Sa, va semna in Cartea de aur a Casei Regale si va participa la un dejun de lucru oferit de familia regala belgiana.Ulterior,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Aproximativ 200 de lucrari, printre care se numara "Cumintenia pamantului", "Rugaciune", prima lucrare din seria "Sarutul" - sunt prezentate in expozitia "Brancusi. Sublimarea formei", care va deschide, marti, Festivalul International de Arte…

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta parte, alti candidati cu probleme de integritate, cum sunt cei ai Frantei si Belgiei, merg mai…

- Romania va prezenta, din octombrie, timp de patru luni, peste 250 de proiecte culturale la Festivalul International de Arte Europalia, intre care expozitia "Brancusi, sublimarea formei", eveniment principal, va fi deschisa la Palatul Bozar. In cadrul primei si celei mai ample retrospective dedicate…