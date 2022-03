Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean Olt a anuntat ca descoperirea a doua monede antice din argint, cu doua saptamani in urma, a fost urmata de o cercetare arheologica, ocazie cu care s-au gasit si alte obiecte. Descoperirea initiala a facut-o aceeasi persoana care anul trecut a predat muzeului din Olt un adevarat tezaur.

- Un tanar este in stop cardio-respirator și doua persoane au diferite rani și sunt transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Giurgiu. In urma impactului, doua mașini s-au rasturnat langa șosea, anunța Mediafax. Reprezentanții ISU Giurgiu anunța ca luni seara,…

- Un bursuc infometat s-ar afla la originea descoperirii celui mai mare tezaur de monede romane scos la iveala pina acum de arheologi in nordul Spaniei, informeaza BBC News. Comoara a fost descoperita in apropierea vizuinii unui animal in municipalitatea Grado (Asturias), transmite agerpres.ro. Se crede…

