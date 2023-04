Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare majora pentru polițele RCA. Prețurile nu vor mai fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, așa cum promiteau guvernanții. Tarifele RCA ar urma sa fie inghețate la nivelul din luna februarie 2023. Asta prevede noul proiect de lege pe care ASF l-a trimis deja la Ministerul de Finanțe. Prețurile,…

- Romanii pot imprumuta statul prin programul Tezaur și in luna martie, incepand de miercuri. Titlurile au maturitați de 1, 2 și 3 ani și dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%, potrivit Ministerului Finanțelor. Aceleași dobanzi au fost și in februarie.

- Trei judete din tara sunt fruntașe in cumpararea de titluri de stat Tezaur, potrivit Ministerului Finantelor. “Romanii din București, Cluj și Argeș și-au investit economiile in titlurile de stat Tezaur, la o valoare de peste 6,5 milioane de lei. Subscrierea continua pana pe 24 februarie de la unitațile…

- Statul și bancile continua sa se „bata” in februarie pe banii romanilor. Daca la banci caștigul se impoziteaza, la oferta Ministerului Finanțelor (Tezaur) nu se aplica nicio taxa. In plus, la banci mai exista și comisioane, dar unele ofera o dobanda mai mare.

- Guvernul a imprumutat in ianuarie doua miliarde de euro și patru miliarde de dolari, la dobanzi mai mari decat media europeana, transmite Europa Libera Romania. Imprumuturile contractate de Romania la inceput de an sunt doar primele dintr-o posibila serie, avand in vedere estimarile Ministerului Finanțelor.…

- O noua emisiune de titluri de stat ”Tezaur”, cu dobanzi anuale de pana la 8%. Cum pot fi cumparate O noua emisiune de titluri de stat ”Tezaur” este lansata de Ministerul Finanțelor. Este destinata exclusiv populatiei, cu maturitati de 1, 2 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%. Titlurile…