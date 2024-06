Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 3 iunie 2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit un numar de 150 de elevi de la licee care provin din zone defavorizate. Activitatea face parte din proiectul CNFIS-FDI-2024-F-0173 „Instrumente de comunicare și consiliere adaptate tinerilor din medii defavorizate pentru creșterea…

- Scoala de Studii Doctorale a Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit, in data de 31 mai 2024, sustinerea publica a doua teze de abilitare. Conf. univ. dr. ing. ec. Florin-Marian NEDEFF a prezentat teza „Studii și cercetari in domeniul protecției factorilor de mediu”. Comisia de abilitare a…

- In perioada 16-17 mai 2024, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau gazduieste intalnirea semestriala a membrilor consortiului UP University: Artevelde University of Applied Sciences – Belgia (coordonator consortiu), FH Munster University of Applied Sciences – Germania, HAN University of Applied…

- Joi, 25 aprilie 2024, in Aula Universitații a avut loc lansarea proiectului Societații Antreprenoriale Studențești, cu titlul „Ecosistem antreprenorial competitiv, incluziv și sustenabil la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau” și acronimul iEnterprise@UBc (CNFIS-FDI-2024-F-0556). Proiectul este…

- Asimilari, nu delimitari conceptuale Institutia care se ocupa de bunul mers al scolii bacauane din perspectiva institutionala, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” (director, Mariana Ifrim), a organizat in ziua de 18 aprilie Conferința Naționala „Mentorat și transfer de competențe pentru promovarea…

- In perioada 24 – 26 aprilie 2024, Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit o delegatie de la Universitatea „Angel Kanchev”, Ruse, Bulgaria. Delegația a fost formata din Prof. dr. ing. Dr.h.c. Nikoly Mihailov , Prof. dr. ing. Boris Ivanov Evstatiev, Prof.…

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultura Bacau a primit in mijlocul sau studenții din anul 3 de la specializarea Inginerie și Management in Alimentația Publica și Agroturism, Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacau. Aceasta intalnire a fost marcata de explorarea…

- Studenții de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au avut o experiența educativa de excepție in data de 12.03.2024, cand au vizitat Centrul de Cercetare REXDAN, parte a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați. Studenții, incadrați in programul de studii de licența Biologie, Departamentul…