Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, de 48 de ani, este cautata de polițiștii gorjeni, dupa ce a disparut de la domiciliul din comuna Danciulești, unde statea cu soțul. Localnica a plecat voluntar de la domiciliu cu un autobuz ce efectueaza curse de transport in comun pe itinerariul Danciulesti – Craiova și nu a mai revenit pana…

- Primul premier femeie din Samoa depune juramantul intr-un cort, pentru ca predecesorul nu o primește in Parlament Fiame Naomi Mata’afa, prima femeie aleasa in funcția de premier in Samoa, este nevoita sa preia mandatul intr-un cort din curtea cladirii Parlamentului, dupa ce predecesorul sau…

- Bayern Munchen a umilit-o pe Borussia Monchengladbach, 6-0, in meciul care i-a facut matematic campioni pe bavarezi. „Mașinaria” Robert Lewandowski a stralucit din nou: hat-trick in urma caruia a ajuns la 39 de goluri in acest sezon. Golul de 3-0, reușit de polonez in minutul 34, a fost o noua dovada…

- Chloe Zhao a scris istorie la cea de-a 93-a gala a premiilor Oscar. Ea a devenit a doua femeie care caștiga premiul pentru cel mai bun regizor, dar și prima femeie de culoare care pleaca acasa cu aceasta distincție.

- Whoopi Goldberg a marturisit ca scrie un scenariu pentru un film cu supereroi. Povestea se va invarti in jurul unei femei de culoare, batrana, potrivit contactmusic.com. Legendara actrița de la Hollywood a spus ca este „obsedata” de supereroi inca de cand era un copil: „Inca de cand eram mica sunt obsedata…

- O femeie, de 84 de ani este cautata de polițiștii din Gorj, dupa ce a disparut de acasa. In seara zilei de 13 aprilie, polițiști din cadrul Secției 8 Stoina au fost sesizați prin apelul 112, de catre un barbat de 51 de ani, din comuna Stejari, cu privire la faptul faptul ca in cursul zilei de ieri,…

- Primarul Mihai Chirica a declarat ca acest Certificat de "Comunitate sustenabila" in domeniul eficientei energetice este acordat in conformitate cu sistemul European Energy Award, lansat prima data in Elvetia sub numele de Energiestadt. "Astazi suntem aici pentru a participa la un eveniment legat de…

- ,,La Maruța”, una dintre cele mai populare emisiuni de la PRO TV, a avut-o invitata speciala, in ediția de marți, pe Marina Baboi! Titlul ,,directului” cu Marina a fost ,,Cea mai rapida femeie din Romania, de o frumusețe rara!”, iar prezentatorul, Catalin Maruța a vrut sa afle de la ea cum este sa caștigi…