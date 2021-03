Textul sesizării depuse de Sandu la CC pentru dizolvarea Parlamentului (Document) Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a depus la Curtea Constituționala (CC) sesizarea privind constatarea circumstanțelor care justifica dizolvarea Parlamentului. Documentul, care conține 13 pagini, a fost publicat pe site-ul Inaltei Curții, transmite ZdG.md. In textul sesizarii, se menționeaza ca „la data de 25 martie 2021, s-a constatat termenul de 45 de zile și cea de-a doua tentativa de formare a Guvernului, ceea ce constituie temei de dizolvare a Parlamentului in sensul art. 85 alin. (2) din Constituție”. Sesizarea a fost depusa luni, 29 martie, dupa consultarile președintei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

