Textul integral al ordonanţei privind amânarea ratelor. Surpriză pentru mulţi români Potrivit proiectului, poți amana rata cu una pana la noua luni. Dobanda acumulata in perioada de suspendare se va adauga la principal și va fi platita in cadrul ratelor de dupa rescadențare. Plata ratelor suspendate se face eșalonat pe toata perioada creditului. Excepție se face la creditele ipotecare, unde limita de eșalonare e de 5 ani. Plata dobanzilor este garantata integral de stat. Daca se executa garanția, ANAF il va executa silit pe rau platnic. Pentru a beneficia de aceasta facilitate este suficient ca debitorul sa transmita bancii o cerere in acest sens, pe adresele precizate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

