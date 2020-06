Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in aceasta seara, ca din 15 iunie se va renunta la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri, dand exemplul Austriei, Greciei si Bulgariei. Mecanismul de evaluare urmeaza sa fie stabilit de Institutul National de Sanatate Publica.…

- In ședința de Guvern de joi seara, premierul Ludovic Orban a subliniat ca decizia de prelungire a starii de alerta se va lua doar saptamana viitoare. Orban a informat care sunt masurile de relaxare care se vor aplica incepand din 16 iulie și care vor fi operate in Hotararea adoptata de Guvern, joi seara.…

- Guvernul Orban aproba, joi, o Hotarare de Guvern cu noi masuri de relaxare, in cadrul epidemiei de coronavirus, care intra in vigoare din 15 iunie. Printre acestea se afla si ridicarea obligativitatii intrarii in izolare, la domiciliu, in cazul tarilor cu un coeficient mic de raspandire a virusului.…

- Ludovic Orban a anunțat dupa întâlnirea cu liderii PNL ca lucreaza în acest moment la un set de masuri care dcare sa le permita celor care calatoresc în cele doua state sa revina în România fara a mai intra în izolare. Institutul National de…

- Hotararea de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta a fost adoptata luni dimineața, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban. “Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemica privind starea de alerta, pentru ca lucrurile…

- Ludovic Orban a facut mai multe declarații, astazi, dupa ce a participat la o ședința impreuna cu ministrul Marcel Vela și Raed Arafat. Premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgența la ora 7:30 dimineața. Mai mult, acesta va face ședința de Guvern la ora 8:00. ”La aceasta ședința…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi seara, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a intrunit, pentru prima data, sub conducerea premierului Ludovic Orban, ca, incepand din data de 15 mai, se declara stare de alerta la nivelul Romaniei, pentru 30 de zile. In Hotararea…

- Staționarea oamenilor in parcuri, locuri de joaca, spații de recreere și pe terenurile de sport este interzisa! Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș, numarul 10 din 22.03.2020, primariile au obligația de a lua masuri pentru interzicerea staționarii oamenilor…