- Guvernatorul republican al Texasului Greg Abbott a promulgat o lege care autorizeaza purtarea armei in public fara permis - ultima masura dintr-o serie de masuri care largesc drepturile in domeniul armelor de foc in state conservatoare din Statele Unite, relateaza AFP.

- Restrictiile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 au fost anulate in Florida, cu efect imediat. Guvernatorul statului american, Ron DeSantis, considera ca vaccinul reprezinta o alternativa de protectie mai buna si ca decizia este una corecta, tinand con

- Tennessee se va alatura celorlalte state americane in care cetatenii vor putea sa poarte arme la vedere fara a avea nevoie de un permis, dupa ce guvernatorul Bill Lee a semnat joi o lege in acest sens, relateaza dpa, citata de Agerpres. Anunțul vine dupa ce președintele SUA, Joe Biden, a anunțat masuri…

- Publicul din New York revine la cultura, divertisment și sport. Autoritațile au permis redeschiderea la o treime din capacitate a localurilor, iar printre primii care au vrut sa se intoarca pe scena a fost celebrul Jerry Seinfeld. Clubul de comedie Gotham din New York este unul dintre cele…