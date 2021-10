Texas vrea să interzică fetelor transgender accesul în competițiile sportive școlare. Alte șapte state americane au adoptat legi similare Camera Reprezentantilor din Texas a votat vineri, 15 octombrie, un proiect de lege care interzice fetelor transgender sa ia parte la activitati sportive scolare, transmite Reuters. Texas ar putea sa se alature altor sapte state care au adoptat legi similare in acest an. Parlamentarii republicani au introdus astfel de proiecte in 32 de state, intr-o campanie naționala. Proiectele au rolul sa impiedice femeile si fetele transgender sa concureze in echipele sportive feminine. Conservatorii afirma ca protejeaza competitia corecta. Activistii egalitatii drepturilor au criticat campania, pe care o considera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

