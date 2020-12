Procesul intentat de Texas este al patrulea intr-o serie de actiuni in justitie, federale si statale, care au rolul sa aduca sub control comportamentul considerat incorect al marilor platforme de tehnologie, care s-au dezvoltat semnificativ in ultimele doua decenii. Procesul a fost inregistrat in districtul estic al Texasului. Procurorul general al Texasului, Ken Paxton, s-a alaturat anterior procesului Departamentului de Justitie al SUA impotriva companiei, din luna octombrie, care acuza compania californiana cu o valoare de 1.000 de miliarde de dolari ca si-a folosit in mod ilegal puterea de…