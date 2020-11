Situația este grava in Statele Unite. Texas a devenit oficial, sambata, primul stat american care a depasit pragul de 1 milion de imbolnaviri cu coronavirus. Potrivit unui bilanț realizat de Reuters, in ultima saptamana cazurile noi de coronavirus au explodat in comitatele Harris, Dallas si El Paso din texas. Daca Texas ar fi fost o tara independenta, ar fi ocupat locul al 10-lea in clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemie. In medie, Texas a raportat aproximativ 8.000 de cazuri noi in fiecare zi din saptamana trecuta. Statul federal are putin peste 10% din totalul cazurilor confirmate…