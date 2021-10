Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal din Texas a blocat temporar controversata lege care interzice majoritatea avorturilor în acest stat. Hotarârea poate fi însa contestata. ''Aceasta instanta nu va permite ca aceasta privare socanta de un drept atât de important sa continue înca…

- Controversata lege care limiteaza dreptul femeilor din Texas la intreruperea sarcinii a fost blocata temporar de un judecator federal, potrivit BBC, citat de news.ro Judecatorul Robert Pitman a aprobat o cerere a administratiei Biden de a impiedica punerea in aplicare a legii in timp ce ea…

- Guvernul presedintelui Joe Biden a depus joi plangere impotriva Texasului in vederea anularii unei legi care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator, relateaza AFP și Agerpres. Legea, a carei intrare in vigoare la 1 septembrie a fost puternic denuntata de presedintele democrat,…

- Administratia Biden a dat in judecata joi statul Texas, incercand sa blocheze aplicarea unei noi legi care interzice aproape in totalitate avorturile, democratii fiind ingrijorati ca dreptul la avort stabilit in urma cu 50 de ani ar putea fi in pericol. Curtea Suprema a SUA a permist saptamana trecuta…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade”, a spus Biden…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat miercuri masuri impotriva unor guvernatori care se opun obligativitatii purtarii mastilor in scoli, in pofida recomandarilor autoritatilor sanitare, transmite AFP. "Unii politicieni incearca sa transforme masurile de sanatate publica (...) in batalii…