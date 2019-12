Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu victime, la intresectia strazilor 1907 si Cuza Voda, din Alexandria in Eveniment / on 20/12/2019 at 18:04 / Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, in aceasta seara, la intersectia strazilor 1907 si Cuza Voda, din municipiul Alaexandria, informeaza ISU Teleorman.…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Crucea, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un camion si un autoturism.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, impactul…

- O tanara in varsta de 23 de ani din Brazilia a fost impușcata in fața, in timpul serviciului, de un barbat mascat care ar fi fostul ei iubit. Momentul tulburator a fost filmat de o camera de supraveghere.

- Imagini accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei autoturisme implicate. Doua persoane ranite.foto Accident rutier grav pe bdul Bucuresti sub pod la Dorna, intersectia cu strada Motorului. Trei autoturisme implicate, cu 2 victime care refuza transportul la UPU. A intervenit echipaj…

- In aceasta seara, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in municipiul Constanta, pe strada Petre Ispirescu.Conform informatiilor…

- Conducerea imprudenta a fost cauza unui eveniment rutier produs pe DC 63, in afara localitații Lazuri. Ieri, 01.10.a.c., in jurul orei 23.00, politia a fost sesizata ca pe DC 63 a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar de 20 de ani, din localitatea Bercu care se deplasa…

- Imagini incredibile au fost surprinse la Casa Alba, in Statele Unite ale Americii, unde un șoarece care a cazut din tavan, in sala de presa, a starnit panica printre jurnaliștii acreditați.