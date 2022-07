Țevile misterioase din muntele Baigong In 1996, cercetatorii au descoperit in China un fenomen interesant. Din Muntele Baigongshan ieșeau niște țevi. Este clar ca omul in antichitate nu putea face acest lucru, arfi trebuit sa foloseasca tehnologii prea complexe. Dar cine a contribuit la acest lucru? Poziția oficiala a oamenilor de știința este ca copacii au ajuns cu timpul sub rocile sedimentare (acest lucru se intimpla adesea in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

