Stiri pe aceeasi tema

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna octombrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2021, o crestere de 5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 5,4% in zona euro, aproape dublu fata de avansul de 2,7%, respectiv 2,8%, inregistrat in luna septembrie comparativ…

- Dintre cele 27 de state membre, Belgia, Polonia, Tarile de Jos, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Ungaria si Slovenia se afla intr-o situatie ''foarte ingrijoratoare''.Tarile in situatie "ingrijoratoare" sunt Austria, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg,…

- Romania se numara printre statele UE cu cea mai mare scadere a producției industriale, in septembrie, cu un recul de 3,7%, fața de o creștere medie de 5,2% in zona euro si 5% in Uniunea Europeana, raportat la perioada similara din 2020, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021, o crestere de 2,7% atat in Uniunea Europeana (UE) cat si in zona euro, dupa un avans de 1,1% in luna august fata de luna iulie, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform…

- EUROSTAT. Romania, in topul scumpirilor combustibililor. In septembrie 2021, cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la combustibil și lubrifianți pentru transportul personal din UE a fost in: 1. Luxemburg (+31%) 2 Romania și Slovenia (ambele +29%) Cele mai scazute rate anuale ale inflației…

- Suntem ultimii din UE cu cel mai mic buget alocat la sanatate, sub 6 la suta, chiar și in aceste condiții grele de pandemie. Nu avem spitale, zilnic ne plangem sutele de morți din cauza COVID-19 și totuși in spațiul public, sunt discutate masuri privind reducerea contributivitații celor bogați la sistemul…

- Aproape doua milioane de ingrijitori pentru copii si asistenti pentru educatori erau angajati in 2020, ca si in 2019, in Uniunea Europeana, Romania aflandu-se printre statele membre UE cu cel mai scazut procent de astfel de ingrijitori in totalul populatiei angajate, arata datele publicate in urma cu…