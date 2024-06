Stiri pe aceeasi tema

- Tras pe sfoara de șmecherii din Occident, Klaus Iohannis ar putea cauta sa se razbune stricand toate ințelegerile politice facute la București. Despre șefia NATO nimeni nu mai scoate un cuvant dupa ce a devenit clar cine este preferatul. Cum nici legat de vreo funcție importanta pe la Bruxelles nu sunt…

- Romania nu va permite participarea delegațiilor din Rusia și Belarus la adunarea Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) de la București, transmite MAE, conform Antena 1. Reuniunea va incepe pe 29 iunie. MAE anunța sambata ca „autoritațile romane au decis sa nu permita participarea…

- Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…

- Klaus Iohannis se va intalni cu Joe Biden la Casa Alba, marți, 7 mai 2024, in cadrul unei vizite de lucru de doua zile la Washington DC. Liderii politici vor sarbatori doua decenii de cand Romania a intrat in organizația NATO. Șeful de stat de la București urmeaza sa fie onorat in premiera cu o […]…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus joi candidatura pentru un nou mandat, iar alaturi de el s-au aflat liderii Aliantei Dreapta Unita, care au depus lista de candidati pentru Consiliul General al Capitalei. Liderii aliantei Dreapta Unita, Catalin Drula, Eugen Tomac si Ludovic Orban, au subliniat…

- La sfarstul lui ianuarie, acest ales al Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservatori) a fost desemnat de catre Ursula von der Leyen, membra al aceluiasi partid, sa ocupe in cadrul Comisiei Europene (CE) noul post de comisar european insarcinat cu IMM-urile. Aceasta recrutare a fost contestata de catre…

- Penitenciarul Bistrita selectioneaza candidati, in vederea admiterii in Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" Bucuresti, sesiunea 2024, pentru urmatoarele specializari: Facultatea de Comunicatii si Sisteme Electronice pentru Aparare si Securitate - domeniul Inginerie electronica, telecomunicatii si…

- Ministerul Apararii Nationale a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a Legii apararii nationale, care prevede posibilitatea militarizarii fortelor de protectie din cadrul MAI, de exemplu in caz de razboi sau alte amenințari la adresa securitații naționale, relateaza Agerpres.„Asigura coerenta…