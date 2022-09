Stiri pe aceeasi tema

- Știind ca ești pasionat de astfel de jocuri, iți propunem testul optic care iti arata cat de bine stai cu vederea. Ai de facut un singur lucru! Gaseste numarul din imagine in doar 5 secunde! Daca reușești, inseamna ca ai o vedere extrem de buna. Testul optic care iti arata cat de bine stai cu […] The…

- Oamenii se pot cunoaște chiar mai bine cu ajutorul unor iluzii optice. Testele facute in felul acesta te ajuta sa vezi cat de inteligent ești. Majoritatea persoanelor nu au gasit cele doua pisici din imagine. Trebuie sa privești scurt și atent poza și sa iți iți dai seama unde se afla acestea. O astfel…

- Imagine noua, impresionanta, cu Galaxia Fantoma. Fotografia este o combinație a datelor primite de la telescoapele Hubble și James Webb. In fotografie se vede o spirala aflata la 32 de milioane de ani lumina distanța de Pamant, relateaza CNN.

- Alan Kaufman a introdus ideea de testare a inteligenței in urma cu mai mult de o generație. Expertul a sugerat ca testele IQ ar trebui folosite ca o modalitate de a ințelege contextul situației unui copil și capacitatea generala de a invața. Cu timpul, au devenit o metoda eficienta de a identifica persoanele…

- O multitudine de teste de inteligența au facut furori printre utilizatorii de pe internet, in ultimele saptamani. Cel mai recent test IQ pare a fi unul dintre cele mai derutante dintre toate cate au fost publicate pe platformele de socializare. Un utilizator a publicat o schița a unui elefant, care…

- Iluziile optice sunt instrumente inteligente pentru a-ți pune la incercare puterea de percepție, iar modul in care interpretezi o imagine se presupune ca spune multe despre personalitatea ta. Ce vezi in imagine? Multe iluzii pot fi adesea interpretate intr-unul din cele doua moduri, in timp ce altele…

- A fost inventat testul care arata daca ai un IQ de geniu. Rezolvarea lui presupune distingerea numarului de persoane dintr-o imagine care daca o privești prea mult iți poate juca feste. Așadar, tu cate persoane vezi in imagine? Ai timp doar un minut pentru a raspunde corect. Teste de perspicacitate.…

- Cațiva cetațeni au reușit sa pacaleasca statul roman. O familie din Sannicolau Roman care și-au depus dosarul pentru programul de sprijin Tomata a fost respins. Direcția pentru Agricultura Județeana Bihor a luat aceasta decizie in urma unui control care i-a lasat fara cuvinte. Inspectorii chemați sa…