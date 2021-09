Testul negativ îşi pierde valoarea la incidențe peste 6 la mie Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) propune eliminarea testelor pentru activitațile desfașurate in activitațile in care incidența este mai mare de 6 la mie și pastrarea celorlalte restricții. CNSU a decis modificarea și completarea masurilor adoptate la nivelul localitaților in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori. Astfel, se permite desfașuratea activitaților cu participarea doar a persoanelor vaccinate sau trecute prin boala, pana la 50% din capacitatea maxima a spațiului in cazul restaurantelor barurilor, cluburilor și… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

