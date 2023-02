Stiri pe aceeasi tema

- Testele IQ sunt utile pentru toata lumea care vrea sa exerseze mintea. Redacția SpyNews.ro a pregatit un test de concentrare care se rezolva in doar cateva secunde. Trebuie sa fiți atenți și sa gasiți conexiunile necesare pentru a-l rezolva.

- Una dintre cele mai dificile iluzii optice a devenit virala pe rețelele sociale, dupa ce internauții au fost provocați sa gaseasca un leopard ascuns in imagine, in doar 9 secunde. Unde se afla, de fapt, felina. Doar 2% dintre utilizatori au gasit soluția corecta. Testul optic pe care doar 2% dintre…

- Redacția SpyNews.ro are și astazi o provocare pentru tine. Este momentul perfect pentru a-ți masura nivelul de atenție și concentrare asupra detaliilor. In fotografia de mai jos exista mai multe inimioare care conțin cuvinte in interiorul lor. Tot ce ai de facut este gasești inima in interioarul careia…

- Testul de astazi este unul foarte greu. Mulți dintre participanți s-au dat batuți chiar dupa ce au trecut de timpul pus la dispoziție pentru descoperirea raspunsului corect. Specialiștii susțin ca doar oamenii cu un IQ ridicat pot sa gaseasca fantoma din camera. Participanții sunt nevoiți sa iși testeze…

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de concentrare. Acum iți poți masura nivelul de atenție. Jocul de astazi vrea sa iți arate cat de repede poți da raspunsul corect. Insa, daca nu reușești sa te incadrezi la timp, nu este nicio problema. Poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului.…

- Redacția SpyNews.ro iți propune, de aceasta data, un test de IQ. Acum este momentul potrivit pentru a-ți masura nivelul de inteligența. Provocarea de astazi te va face sa vezi cat de bine poți sa observi detaliile dintr-o fotografie. Insa, daca nu reușeșți sa te incadrezi la timp, poți verifica raspunsul…

- Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un test de atenție. Acum, este momentul oportun pentru a-ți masura nivelul IQ. Totuși, daca nu iți dai seama de aceasta, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie doar sa te concentrezi și sa gasesti pisica neagra din imagine.

- Redacția SpyNews.ro iți propune un nou test de atenție. Acum este momentul potrivit sa iți masori nivelul IQ. Aceasta provocare te va face sa vezi cat de repede poți observa diferența din imagine. Totuși, daca nu iți dai seama de aceasta, poți verifica raspunsul in partea de jos a articolului. Trebuie…