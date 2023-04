Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, redacția SpyNews.ro ți-a propus un test simplu de atenție pe care trebuie sa il rezolvi cu maxima seriozitate. Este momentul perfect pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o fotografie. In acest moment iți poți pune chiar și abilitațile dobandite in școala…

- Testele pentru stimularea creierului au devenit niște exerciții distractive pentru foarte mulți dintre romani. Rezolvarea unui astfel de test ne pune creierul in mișcare așa cum nici nu va inchipiuți. Astazi va propunem testul: gaseste rapid masina fara o oglinda laterala! Acesta este testul de inteligenta…

- Un nou test de atenție te provoaca sa gasești un ursuleț de pluș in doar 9 secunde!Astfel de teste sunt recunoscute pentru intarirea conexiunilor dintre celulele creierului. In plus, cresc capacitatea de concentrare și, facute periodic, regleaza pierderile de memorie. Așadar, in doar 9 secunde, trebuie…

- Astazi va prezentam un test pentru genii. Daca reusesti sa gasesti chipul unei fete in imaginea de mai jos in doar 10 secunde inseamna ca ai un IQ foarte ridicat. Foarte mulți dintre oameni au renunțat și au apelat direct la raspuns. Testul saptamanii. Gasește chipul fetei ascuns in aceasta imagine.…

- Cei care au creat testul din randurile de mai jos susțin ca doar persoanele cu o inteligența peste medie il pot rezolva fara sa depașeasca limita de timp stabilita. Tot ce trebuie sa faci este sa privești cu mare atenție imaginea din galeria foto de mai sus și sa gasești cele șase cuvinte ascunse. Ai…

- Cei care au intocmit testul sunt foarte siguri: printre atația rockeri suparați, s-a strecurat și un simpatic urs panda.Ca un mic ajutor, psihologii ne spun atat: machiajul rockerilor este cel care aduce confuzie, intrucat seamana cu ochii ursuleților din Asia. Uitați-va, mai degraba, dupa alte trasaturi…

- Chiar daca timpul alocat poate parea suficient pentru rezolvarea dilemei, pentru unii oameni, aceste 30 de secunde nu se dovedesc a fi de ajuns. Asta pentru ca mulțimea de mere expuse poate pacali privirea. Doar 10% dintre oameni au reușit sa gaseasca faimosul mar diferit, dintre toate merele inșirate…

- Chiar daca timpul alocat poate parea suficient pentru rezolvarea dilemei, pentru unii oameni, aceste 30 de secunde nu se dovedesc a fi de ajuns. Asta pentru ca mulțimea de mere expuse poate pacali privirea. Doar 10% dintre oameni au reușit sa gaseasca faimosul mar diferit, dintre toate merele inșirate…