Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plin cu copii care se intorceau din tabara a cazut, sambata, intr-o rapa, in apropiere de localitatea franceza Corps. Aproximativ 20 de copii au fost raniti usor si trei adulti au rani mai grave, relateaza AFP, citat de news.ro. Autobuzul s-a prabusit pe o panta de pe un drum national aflat…

- Redacția SpyNews.ro iți propune astazi un nou test de personalitate. Acum ai tot timpul din lume pentru a-ți evalua nivelul atenție. Tot ceea ce ai de facut este sa privești cele șase imagini de mai jos și sa o alegi pe cea care iți place cel mai mult. Testul de personalitate iți va spune ce fel de…

- Redacția SpyNews.ro iți propune astazi un nou test de inteligența. Este momentul potrivit pentru a-ți evalua nivelul de concentrare asupra detaliilor ce se gasesc intr-o imagine. Tot ceea ce ai de facut este sa privești desenul de mai jos și sa gasești papușa care se ascunde printre jucarii. Insa, ai…

- Un avion tractat pe calea de rulare a intrat in coliziune, vineri seara, cu un autobuz pe Aeroportul Internațional Los Angeles. In urma incidentului, mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza ABC News . Potrivit conducerii aeroportului, in momentul in care a lovit autobuzul,…

- SpyNews.ro iți propune un nou test de inteligența, așa ca daca vrei sa iți masori abilitațile este momentul perfect. Nu este deloc dificil, insa trebuie sa te concentrezi ca sa gasești rapid raspunsul corect. Privește cu atenție urmatoarea imagine!

- Cel putin 40 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in sud-vestul Pakistanului si a explodat, a anuntat duminica un reprezentant al guvernului. „Trupurile neinsufletite sunt de nerecunoscut”, a declarat Hamza Anjum, un responsabil al districtului Lasbela, din…

- Redacția SpyNews.ro iți propune astazi un test de IQ. Este provocarea perfecta pentru a-ți masura nivelul de atenție. In imaginea de mai jos, exista o mulțime de triunghiuri. Tu reușești sa iți dai seama de numarul exact de astfel de forme geometrice? Totuși, daca nu iți dai seama cate sunt, poți verifica…

- Ești pregatit de o noua provocare?! Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un test ușor de atenție. Aceasta este ocazia potrivita pentru a-ți masura nivelul de concentrare. In gradina de mai jos este ascunsa o iguana. Tu gasesți micuțul animalut din fotografie? Totuși, daca nu iți dai seama unde…