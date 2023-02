Ferma de porci Salcia SA, care a apartinut fiului lui Liviu Dragnea, a intrat in faliment!

Ferma Salcia SA a intrat in faliment In trecut, actionar principal a fost Stefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD FOTO . Decizia privind intrarea in faliment… [citeste mai departe]