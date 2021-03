Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și, totodata deputat PSD, a trimis sageți mustind de ironie la adresa lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații. Reacția profesorului a venit pe fondul anunțului facut, miercuri, de la Palatul Victoria, de unde premierul Cițu a transmis, la finele ședinței de Guvern, ca așteapta un raport de […] The post ”Testul” foii A4. Rafila, sageți catre ministrul Voiculescu: Nu știu daca reușim sa umplem prima treime - VIDEO first appeared on Ziarul National .