Volei feminin/ Divizia A1: CS Știința Bacău, egală cu zero

Studentele au cedat, sâmbătă, cu 0-3 (-8, -16, -16) meciul de acasă, cu CSM Constanța. Este al șaptelea joc din tot atâtea disputate, între campionat și Cupă, pe care băcăuancele îl pierd fără să fi câștigat vreun set în acest sezon Zero întăriri, zero puncte, zero seturi câștigate.… [citeste mai departe]