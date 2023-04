Testul de inteligență pentru genii. Îți dai seama cine e pictorul din imagine? Iluziile optice pot fi amuzante și fascinante, dar ne pot dezvalui, totodata, o mulțime de informații despre modul in care funcționeaza creierul și sistemul perceptiv. Daca și tu dorești sa iți testezi abilitațile de observare, acest test este numai bun. Hai sa vedem daca reușești sa iți dai seama care este pictorul din imagine, in […] The post Testul de inteligența pentru genii. Iți dai seama cine e pictorul din imagine? appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Punem pariu ca nu vei putea gasi bufnița ascunsa in iluzia optica de mai sus in mai puțin de 10 secunde. Acest test de inteligența i-a facut pe internauți sa priveasca de mai multe ori desenul, inainte de a gasi soluția corecta. Care este secretul soluției. Testul optic pe care puțini l-au rezolvat…

- Unul dintre cele mai tari teste de inteligența a devenit viral pe rețelele sociale, dupa ce internauții s-au chinuit minute intregi sa gaseasca soluția cea buna. Privește cu atenția ilustrația de mai sus și determina care dintre cele trei femei este insarcinata. Daca ghicești in mai puțin de 10 secunde,…

- Playtech Știri iți prezinta testul de atenție pentru genii al zilei de marți, 11 aprilie. Sarcina ta este sa identifici pisica diferita din imagine in maximum 23 de secunde. Ești pregatit sa iți evaluezi performanțele funcțiilor cognitive? Se spune ca doar persoanele cu un nivel de inteligența ridicat…

- Playtech Știri iți prezinta testul de inteligența pentru cei mai atenți oameni. Potrivit analizelor efectuate in mediul online, nu mulți sunt cei care reușesc sa ofere raspunsul corect la problema. Tu poți sa identifici greșeala din imagine in maximum 15 secunde? Iata despre ce este vorba! Testul de…

- Din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa iși testeze inteligența și sa se evalueze pentru a afla care sunt calitațile lor și care sunt lucrurile la care trebuie sa lucreze. Specialiștii au realizat special pentru acest lucru teste IQ rapide care sa le arate ceea ce vor. Participanții trebuie sa gaseasca…

- Acest puzzle al minții este o modalitate distractiva de a-ți testa nivelul de inteligența pe baza deciziei pe care o iei in timp ce rezolvi teaserul. Iluzia optica de mai sus a devenit virala in mediul online. Crezi ca poți gasi soluția corecta in mai puțin de 10 secunde? Cel mai tare test de inteligența…

- E inceput de saptamana și, da, știm ca inca nu ți-ai baut cafeaua. Dar ce mod mai interesant sa-ți incepi dimineața, decat cu o carfea buna și testul de inteligenta pe care si Einstein l-ar putea gresi. Tot ce ai de facut, intre doua guri de cafea, este sa gasești astronomul din imagine, ce zici, […]…

- SpyNews.ro iți propune un nou test de inteligența, așa ca daca vrei sa iți masori abilitațile este momentul perfect. Nu este deloc dificil, insa trebuie sa te concentrezi ca sa gasești rapid raspunsul corect. Privește cu atenție urmatoarea imagine!