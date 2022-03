Stiri pe aceeasi tema

- Acest test de inteligenta iti spune daca te numeri printre persoanele care au un IQ de peste 130. Trebuie sa te uiți cu atenție la șosetele colorate din imagini și sa descoperi diferenele dintre cele doua fotografii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- In timpul evenimentului sau Peek Performance de marțea trecuta, Apple a introdus noi opțiuni de culoare verde pentru iPhone 13 și iPhone 13 Pro . O noua varianta de culoare, „Alpine Green”, va fi disponibila pentru iPhone 13 Pro și Pro Max, iar o opțiune standard „Green” va fi lansata pentru iPhone…

- Cele mai la tradiționale ii și la moda sunt prezentate in alb-negru. O optiune foarte interesanta a magazinului online ie-romaneasca.ro este ia alba fara sa fie transparenta cu broderii florale și maneca lunga. Este timpul sa descoperi și alte culori la moda ale iilor romanești pentru sezonul 2022,…

- De la izbucnirea conflictului din Ucraina, steagul ucrainean a devenit peste tot in lume un simbol al luptei pentru libertate, al eroismului ucrainienilor de rand care s-au vazut nevoiți sa opreasca invazia armatei ruse cu piepturile goale.

- Barbatii intre 18 si 60 de ani vor fi inclusi in rezerva generala, in caz de razboi, conform unui proiect de lege aflat deja pe circuitul de avizare. Ministrul Apararii, Vasile Dancu, a confirmat proiectul.Proiectul vizeaza inclusiv instaurarea situatiei de criza, care se poate face la propunerea ministrului…

- Fie ca ai un apartament nou sau locuiești de ceva timp in același spațiu, poți aplica in locuința ta conceptul de smart home. Acesta nu numai ca iți face viața mai ușoara, dar iți sporește confortul și te ajuta sa fii mai relaxat și mai fericit in cel mai important loc pentru tine: acasa.Daca…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a acuzat Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ca „a dormit” in toata aceasta perioada. „Trendul viitorului nu știu daca ar fi revenirea la reglementarea pieței”, a afirmat liberalul. „Eu cred ca s-a facut in coaliție o astfel de «celula de criza», de…

- Culori, muzica africana si un leu virtual au animat ceremonia de deschidere a celei de-a 33-a editii a Cupei Africii pe Natiuni la fotbal (CAN), duminica la Yaounde, inaintea meciului de debut dintre selectionatele Camerunului si Burkina Faso, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Lansata de ragetul…