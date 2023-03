Redacția SpyNews.ro iți propune și astazi cu un test de inteligența care vrea sa vada cat de rapid ești. Este una dintre provocarile pe care trebuie sa le rezolvi cu maxima seriozitate. Acum este momentul in care iți poți pune in valoare abilitațile dobandite in școala generala. Ai la dispoziție atat timp cat consideri pentru a da raspunsul corect. Testul IQ are la baza un calcul matematic.